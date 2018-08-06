"Другого пути нет": Наев призвал добровольцев войти в войска ООС

Сергей Наев (скриншот из видеозаписи)

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Добровольцам дадут возможность защищать Родину исключительно в соответствии с действующим законодательством, заявил командующий объединенными силами

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Командующий объединенными силами Сергей Наев готов продолжить "конструктивный диалог" с руководством добровольческих военизированных формирований, которые воюют против российско-террористических войск в Донбассе. Об этом он рассказал газете Сегодня.

"В районах около линии разграничения действует особый порядок: здесь не может быть людей, которые не включены в состав ОС. Сейчас на востоке происходит военная операция, осуществляемая в соответствии с единым замыслом и скоординированным планом", - пояснил он.

Кроме вхождения в войска ОС, добавил Наев, эти люди также могут влиться в ряды территориальной обороны или быть привлеченными к военной подготовке, "которую сейчас хотят пройти много граждан Украины".

"Можно приступать к службе в резерве и проходить соответствующую подготовку на сборах в боевых частях. Вся такая деятельность, безусловно, будет происходить под контролем государственных органов. Другого пути просто не существует", - подчеркнул он.

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Наев не знает, почему люди выбирают идти в такие формирования, не имея никаких соцгарантий.

"О том, почему они выбрали такой путь, я не могу этого сказать. Они мне не объясняли - я думаю, надо спросить у них. Дмитрий Ярош (лидер Украинской добровольческой армии, - ред.), наоборот, мне объяснял, как именно он хотел бы приобщиться законным, легитимным способам борьбы с российским оккупантом", - сказал он.