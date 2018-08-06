Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.08.2018, 12:49

"Другого пути нет": Наев призвал добровольцев войти в войска ООС

"Другого пути нет": Наев призвал добровольцев войти в войска ООС - Фото
Сергей Наев (скриншот из видеозаписи)

Добровольцам дадут возможность защищать Родину исключительно в соответствии с действующим законодательством, заявил командующий объединенными силами

Реклама
Реклама

Командующий объединенными силами Сергей Наев готов продолжить "конструктивный диалог" с руководством добровольческих военизированных формирований, которые воюют против российско-террористических войск в Донбассе. Об этом он рассказал газете Сегодня.

"В районах около линии разграничения действует особый порядок: здесь не может быть людей, которые не включены в состав ОС. Сейчас на востоке происходит военная операция, осуществляемая в соответствии с единым замыслом и скоординированным планом", - пояснил он.

Кроме вхождения в войска ОС, добавил Наев, эти люди также могут влиться в ряды территориальной обороны или быть привлеченными к военной подготовке, "которую сейчас хотят пройти много граждан Украины".

"Можно приступать к службе в резерве и проходить соответствующую подготовку на сборах в боевых частях. Вся такая деятельность, безусловно, будет происходить под контролем государственных органов. Другого пути просто не существует", - подчеркнул он.

Читайте также: Наев встретился с командиром "правосеков" на фронте Стемпицким

Наев не знает, почему люди выбирают идти в такие формирования, не имея никаких соцгарантий.

"О том, почему они выбрали такой путь, я не могу этого сказать. Они мне не объясняли - я думаю, надо спросить у них. Дмитрий Ярош (лидер Украинской добровольческой армии, - ред.), наоборот, мне объяснял, как именно он хотел бы приобщиться законным, легитимным способам борьбы с российским оккупантом", - сказал он.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Сергей Наев, война в донбассе, уда, правый сектор, ДУК ПС, добровольцы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Наев: Наличие брата в Крыму не мешает мне выполнять обязанности
Происшествия Наев: Наличие брата в Крыму не мешает мне выполнять обязанности
"От войны к мирной жизни": спорт как реабилитация военных - фото
Общество "От войны к мирной жизни": спорт как реабилитация военных - фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 