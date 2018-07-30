ДТП на трассе Киев-Чоп: пьяный водитель наехал на полицейского

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28-летний водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения и при попытке скрыться сбил полицейского

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На Ровенском участке трассы Киев-Чоп ночью 30 июля пьяный водитель наехал на оформлявшего ДТП полицейского. Инцидент случился в селе Грушвица Вторая, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

28-летний местный житель наехал на полицейского, который находился при исполнении служебных обязанностей. Во время оказания помощи в оформлении ДТП экипаж патрульных заметил автомобиль Аudi, водитель которого нарушал ПДД. Полицейские остановили машину и определили, что водитель находится в нетрезвом состоянии. В ответ на предложение правоохранителей пройти освидетельствование на состояние опьянения, водитель резко тронулся с места и сбил 28-летнего лейтенанта полиции.

Правоохранитель получил ушиб голени и каретой скорой помощи был доставлен в больницу. Злоумышленника задержали на месте преступления и доставили в отделение полиции для дачи показаний.

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По фактам сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей и насилия в отношении работника правоохранительного органа по части 2 статьи 342 и части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование. Водителю Аudi грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

28 июля в Ровенской области автомобиль сбил женщину с двумя детьми, которые шли по обочине. В результате полученных травм 48-летняя женщина погибла. Детей доставили в больницу, угрозы их жизни нет.