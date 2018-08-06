ДТП на трассе Николаев-Одесса: пассажир такси погиб - фото

Фото: 0512.com.ua

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Водитель такси сел за руль в нетрезвом состоянии

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В Николаевской области на трассе Николаев-Одесса произошло смертельное ДТП с участием такси Renault и грузового автомобиля DAF, сообщает 0512.

Предварительно, автомобиль Renault возле Очаковского поворота выехал на полосу встречного движения, где въехал в грузовик. В результате столкновения автомобили выбросило на обочину. В аварии погиб пассажир такси. Водитель грузового автомобиля в ДТП не пострадал.

На место происшествия прибыли правоохранители. Водитель Renault прошел алкотест на Драгере. Результат составил 2,2 промиле.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Водитель доставлен в местное отделение полиции.

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