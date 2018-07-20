ДТП на трассе Одесса-Киев: водителя грузовика задержали

Фото: пресс-служба полиции Николаевской области

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Водитель объясняет, почему он остановился на проезжей части и не соблюдал ПДД во время аварийной остановки

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В Николаевской области задержали водителя грузовика, который находился за рулем во время ДТП на трассе Киев-Одесса. В отделе коммуникации Нацполиции Николаевской области сообщили, что мужчина доставлен в отделение для дачи показаний.

42-летнего водителя задержали для дачи показаний в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом). Водитель объясняет, почему он остановился на проезжей части и не принял необходимые меры безопасности во время аварийной остановки.

На данный момент водителю не предъявлены официальные обвинения.

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20 июля около 05:00 утра на 289-м километре трассы Киев-Одесса в Николаевской области рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией столкнулся с грузовиком. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, 12 человек госпитализированы. В полиции открыли "гарячую линию" для родственников пострадавших.