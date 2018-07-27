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27.07.2018, 12:47

ДТП неподалеку от фронта: трое погибли, семеро ранены - фото

ДТП неподалеку от фронта: трое погибли, семеро ранены - фото - Фото
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

Трагедия на дороге Горловка-Бахмут произошла около поворота в сторону прифронтового села Зайцево

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Сегодня, 27 июля, около 10:00 утра на трассе Горловка-Бахмут произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись иномарки Renault и Opel. В результате аварии погибли пассажиры "Опеля" - три человека, сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

В больницу Бахмута увезли еще семерых травмированных - водителей и других пассажиров.

Авария произошла на междугородной дороге около поворота в сторону прифронтового села Зайцево.

Открыто дело по ч. 2 ст. 286 УК - "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего".

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Сегодня в Виннице около 09:00 столкнулись три легковых автомобиля, автобус и грузовик: погиб водитель BMW.

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Теги: дтп, Донецкая область, Донбасс, авария, жертвы, горловка-бахмут
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