ДТП под Житомиром: четверо оставшихся в живых все еще "тяжелые"

Фото: пресс-служба Нацполиции

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Одну жительницу Новоград-Волынского уже выписали из больницы, еще трех пациентов планируют выписать в ближайшие дни

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Cостояние двух детей, которые получили травмы в кровавом ДТП под Житомиром, остается стабильно тяжелым; в аналогичном состоянии находятся еще двое взрослых. Об этом сообщили в Житомирской облгосадминистрации.

"Четверо пострадавших чувствуют себя значительно лучше <...> Еще один находится в состоянии средней тяжести. Остаются стабильно тяжелыми четверо пострадавших, среди них двое детей, которые находятся в реанимации областной детской больницы", - сообщил начальник управления Житомирской ОГА Николай Суслик.

Тела восьми погибших уже забрали родные и близкие.

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20 июля 2018 года на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Глыбочица на въезде в Житомир в 10:37 утра произошло крупное ДТП: маршрутка столкнулась с фурой. Погибли 10 человек, девять получили травмы. Среди жертв - двое подростков 2002 и 2004 года рождения, и восьмилетняя девочка из РФ.

Задержанному владельцу маршрутки, которая попала в ДТП в Житомирской области, сообщили о подозрении по ст. 287 УК (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации).