ДТП под Житомиром: у маршрутки были неисправны тормоза

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В прокуратуре отметили, что автобус был переоборудован

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Экспертиза технического состояния маршрутки, которая 20 июля попала в смертельное ДТП в Житомирской области, установила, что тормозная система была в неисправном состоянии. Об этом на заседании суда заявил прокурор Сергей Глазунов, сообщает Громадське радио.

"Согласно проведенной экспертизе технического состояния автомобиля, установлено, что тормозная система была в неисправном состоянии. Поэтому у нас имелись все основания для сообщения Луцик Петру Васильевичу (владелец маршрутки, - ред.) подозрения по ст. 277 УК (повреждение путей сообщения и транспортных средств)", - отметил прокурор.

Прокуратура сообщила, что автобус был переоборудован. Обвинение настаивало на аресте подозреваемого, чтобы он не влиял на свидетелей и не мог подделать документы. Владелец маршрутки Петр Луцик с выводами экспертизы не соглашается. В ДТП он обвиняет водителя, который был за рулем.

"Тормозная система вмешательств не имеет, потеков жидкости нет. Колодки тормозные соответствуют стандарту, они были поменяны (не помню когда, - ред.), не перепаяны. До момента столкновения я не увидел тормозного пути. Я не знаю, может он заснул, может какие еще обстоятельства. Может, состояние здоровья или кто-то отвлек его", - сказал в суде подозреваемый.

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Адвокат подозреваемого Иван Грозик уверен, его подзащитный не мог предотвратить аварию. "Я не перевожу вину на определенное лицо, в том числе на водителя. Я считаю, что следствие должно разобраться, кто виноват. В любом случае я считаю, что мой подзащитный не виновен в совершении данного уголовного преступления", - подчеркнул он.

20 июля 2018 года на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Глыбочица на въезде в Житомир в 10:37 утра произошло крупное ДТП: маршрутка столкнулась с фурой. Погибли 10 человек, девять получили травмы. Среди жертв - двое подростков 2002 и 2004 года рождения, и восьмилетняя девочка из РФ.

Задержанному владельцу маршрутки, которая попала в ДТП в Житомирской области, сообщили о подозрении по ст. 287 УК (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации).

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