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11.08.2018, 22:05

ДТП под Запорожьем: жертв уже семь - в больнице скончался ребенок

ДТП под Запорожьем: жертв уже семь - в больнице скончался ребенок - Фото
Фото: сайт города Запорожье 061

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что водитель, который управлял микроавтобусом, не имел права на перевозку пассажиров

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У водителя маршрутки, в результате столкновения которой на трассе под Запорожьем с КамАЗом 10 августа погибли уже семь человек, не было разрешительных документов на перевозку пассажиров. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба МВД.

"Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не имел никаких разрешительных документов на перевозку пассажиров и осуществление такого вида деятельности", - заявил Князев.

5 канал сообщил, что число жертв смертельной аварии на трассе Харьков - Симферополь увеличилось до семи - в больнице во время операции умер ребенок 2011 года рождения.

Еще пятеро взрослых остаются на больничных койках, из них трое - в реанимации, двое - в отделении интенсивной терапии. Четырех человек осмотрели и уже отпустили домой. С женщинами, чьи дети погибли в этом ДТП, работают психологи. 

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10 августа, в Запорожской области маршрутное такси столкнулось с грузовиком. На месте погибли пять человек, среди них четверо детей, еще один ребенок скончался по дороге в больницу. ДТП произошло в районе села Каменское (27 км от Запорожья). Полиция задержала водителя КамАЗа. 

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Теги: дтп, погибшие, авария, маршрутка, дтп под запорожьем, перевозка пассажиров
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