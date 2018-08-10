ДТП под Запорожьем: появилось видео аварии

В соцсети Instagram опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент столкновения КамАЗа и маршрутки на трассе под Запорожьем 10 августа.
На видео заснято, как грузовик выезжает на встречную полосу и врезается в маршрутку. После столкновения оба транспортных средства отбросило за пределы дороги.
Сегодня, 10 августа, в Запорожской области маршрутное такси столкнулось с грузовиком. На месте погибли пять человек, среди них четверо детей, еще один ребенок скончался по дороге в больницу. ДТП произошло в районе села Каменское (27 км от Запорожья). Полиция задержала водителя КамАЗа.