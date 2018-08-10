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10.08.2018, 22:44

ДТП под Запорожьем: появилось видео аварии

ДТП под Запорожьем: появилось видео аварии - Фото
Фото: пресс-служба Нацполиции

На ролике запечатлен момент столкновения грузовика и маршрутки

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В соцсети Instagram опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент столкновения КамАЗа и маршрутки на трассе под Запорожьем 10 августа.

На видео заснято, как грузовик выезжает на встречную полосу и врезается в маршрутку. После столкновения оба транспортных средства отбросило за пределы дороги.

Сегодня, 10 августа, в Запорожской области маршрутное такси столкнулось с грузовиком. На месте погибли пять человек, среди них четверо детей, еще один ребенок скончался по дороге в больницу. ДТП произошло в районе села Каменское (27 км от Запорожья). Полиция задержала водителя КамАЗа.

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Теги: дтп, дтп под запорожьем
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