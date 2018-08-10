ДТП под Запорожьем: 6 человек погибли, среди них пятеро детей

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Столкнулись маршрутное такси и КамАЗ

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В Запорожской области маршрутное такси столкнулось с грузовиком. На месте погибли пять человек, среди них четверо детей, еще один ребенок скончался по дороге в больницу. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила глава пресс-службы ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

ДТП произошло в районе села Каменское (27 км от Запорожья), сообщение в ГСЧС получили в 14:48. Маршрутка ехала из Кирилловки в Запорожье и столкнулась с КамАЗом, который двигался в сторону села Васильевка.

Маршрутное такси от удара перевернулось, а грузовик вылетел в кювет.

На месте погибли пять человек, в их числе четверо детей. 13 человек было госпитализировано, один ребенок умер по дороге в больницу. Часть пострадавших отправили в Запорожье, часть в больницу Васильевки, откуда медицинской авиацией их перевезут в Запорожье.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, медики, спасатели. Причины аварии пока неизвестны.