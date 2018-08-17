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17.08.2018, 13:33

ДТП с такси в Киеве: водитель был под действием наркотиков

ДТП с такси в Киеве: водитель был под действием наркотиков - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua/

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью на проспекте Леся Курбаса, погибла женщина

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В Киеве такси попало в аварию, в результате погибла пассажир автомобиля, 41-летняя жительница Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью на проспекте Леся Курбаса.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть столичной полиции вчера в 22:45.

Установлено, что 37-летний водитель автомобиля Opel Astra, который двигался по проспекту Леся Курбаса со стороны улицы Академика Королева в направлении бульвара Вацлава Гавела, не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным ограждением моста .

Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Он отказался сдавать анализ на содержание алкоголя и наркотиков, но, по предварительному заключению врача-нарколога, мужчина находился под воздействием наркотических средств.

Следователи готовят ходатайство о принудительном отобрании биологических образцов для проведения анализов.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (ннарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

31 июля в Первомайске Николаевской области тягач Renault Magnum с полуприцепом насмерть сбил пешехода. ДТП произошло возле автозаправочной станции, 26-летний водитель грузового автомобиля не справился с управлением. 

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Теги: дтп, киев, наркотики, такси
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