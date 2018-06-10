Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.06.2018, 09:56

ДТП с участием полицейской машины в Изюме: один человек погиб

ДТП с участием полицейской машины в Изюме: один человек погиб - Фото
Фото: пресс-служба полиции

По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение

Реклама
Реклама

В Изюме Харьковской области произошлло ДТП с участием автомобиля BMW и служебного автомобиля патрульной полиции. В результате аварии погиб 25-летний водитель BMW, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

ДТП произошло вчера около 18:40 в Заликарняном переулке.

По предварительным данным полиции, автомобиль BMW выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с машиной патрульной полиции. Водитель от полученных травма скончался на месте, еще двое пассажиров BMW 24 и 25 лет госпитализированы в тяжелом состоянии.

 

3 июня в Запорожье на Набережной магистрали, в районе Вознесеновского рынка, водитель BMW сбил женщину с ребенком, которые шли по тротуару.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, bmw, харьковская область, изюм, полицейская машина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Милиция закрыла производство по ДТП с Меладзе, - прокуратура
Общество Милиция закрыла производство по ДТП с Меладзе, - прокуратура
ДТП с европротоколом
Авто ДТП с европротоколом
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 