ДТП с участием полицейской машины в Изюме: один человек погиб

Фото: пресс-служба полиции

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По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение

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В Изюме Харьковской области произошлло ДТП с участием автомобиля BMW и служебного автомобиля патрульной полиции. В результате аварии погиб 25-летний водитель BMW, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

ДТП произошло вчера около 18:40 в Заликарняном переулке.

По предварительным данным полиции, автомобиль BMW выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с машиной патрульной полиции. Водитель от полученных травма скончался на месте, еще двое пассажиров BMW 24 и 25 лет госпитализированы в тяжелом состоянии.

3 июня в Запорожье на Набережной магистрали, в районе Вознесеновского рынка, водитель BMW сбил женщину с ребенком, которые шли по тротуару.