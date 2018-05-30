ДТП со студентами из Украины в Польше: 2 из 10 ехали в багажнике

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Молодые люди возвращались под утром с вечернки, когда их друг не справился с управлением и влетел в электроопору

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В Варшаве на кольцевой развязке попали в ДТП десять украинских студентов, которые ехали в одном легковом автомобиле, возвращаясь под утро с вечеринки на реке Висла. Об этом сообщает TVN Fakts.

Согласно сообщению, водитель в состоянии алкогольного опьянения около трех часов ночи не справился с управлением Мерседеса и снес электроопору, перекрыв движение автомобилей и трамваев.

Все граждане Украины в возрасте от двадцати лет учились в высших учебных заведениях Варшавы.

Два человека сидели в переднем кресле возле водителя, пятеро на задних сидениях и двое ехали в багажнике. Для эвакуации последних пожарные использовали спецтехнику.

Также сказано, что никто из украинцев не получил серьезных увечий, несмотря на сильный удар, из-за того, что сидели очень близко друг к другу. К ним на помощь выехали семь карет скорой помощи.

"Это могла быть бойня", - сказал капитан пожарной службы.

Отмечается, что водитель по приезду полиции заявил, что не управлял атомобилем и отказывался проходить тест на содержание в организме алкоголя. Ему грозит срок до 10 лет и лишение водительских прав.