Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.05.2018, 03:40

ДТП со студентами из Украины в Польше: 2 из 10 ехали в багажнике

ДТП со студентами из Украины в Польше: 2 из 10 ехали в багажнике - Фото
Скриншот видео

Молодые люди возвращались под утром с вечернки, когда их друг не справился с управлением и влетел в электроопору

Реклама
Реклама

В Варшаве на кольцевой развязке попали в ДТП десять украинских студентов, которые ехали в одном легковом автомобиле, возвращаясь под утро с вечеринки на реке Висла. Об этом сообщает TVN Fakts.

Согласно сообщению, водитель в состоянии алкогольного опьянения около трех часов ночи не справился с управлением Мерседеса и снес электроопору, перекрыв движение автомобилей и трамваев.

Все граждане Украины в возрасте от двадцати лет учились в высших учебных заведениях Варшавы.

Два человека сидели в переднем кресле возле водителя, пятеро на задних сидениях и двое ехали в багажнике. Для эвакуации последних пожарные использовали спецтехнику.

Также сказано, что никто из украинцев не получил серьезных увечий, несмотря на сильный удар, из-за того, что сидели очень близко друг к другу. К ним на помощь выехали семь карет скорой помощи.

"Это могла быть бойня", - сказал капитан пожарной службы.

Отмечается, что водитель по приезду полиции заявил, что не управлял атомобилем и отказывался проходить тест на содержание в организме алкоголя. Ему грозит срок до 10 лет и лишение водительских прав.

Читайте также
Убийство журналиста Аркадия Бабченко: все новости, хроника 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, польша, авария, украинцы в польше, варшава
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Киеве четырехлетний мальчик выпал с 12 этажа
Киев В Киеве четырехлетний мальчик выпал с 12 этажа
В ДТП в Будапеште пострадали три десятка украинских туристов
Проишествия В ДТП в Будапеште пострадали три десятка украинских туристов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 