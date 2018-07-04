ДТП в Чернигове: погибли все четверо находившихся в легковушке

Фото: cn.npu.gov.ua

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Geely и Газель совершили лобовое столкновение

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В пригороде Чернигова легковой автомобиль Geely лоб в лоб столкнулся с автомобилем Газель. В результате погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Согласно сообщению, ДТП произошло около автомобильного моста через Десну.

По данным полиции, водитель и две пассажирки Geely погибли на месте, еще один пассажир госпитализирован.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК.

По информации UА:Чернигов, пассажирка Geely скончалась в больнице. Таким образом, число погибших возросло до четырех.

Пассажир Газели - в больнице с переломом костей таза, водителя не госпитализировали, сообщает издание.