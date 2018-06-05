ДТП в Харькове: брата Зайцевой задержали нетрезвым за рулем - СМИ

Задержанный водитель BMW (фото - Киев оперативный)

commenthover

Водитель, предположительно брат участницы трагической ДТП, отказался проходить тесты для определения алкогольного опьянения

Реклама

Реклама

Вчера, 4 июня, в Харькове патрульная полиция остановила BWM, у водителя которого были признаки опьянения. Об этом сообщает Киев оперативный.

По информации СМИ, за рулем был Василий Зайцев, брат Елены Зайцевой, участницы ДТП в Харькове, в результате которой погибли шесть человек.

Водитель от тестов для определения алкогольного опьянения отказался.

18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы. За рулем Lexus была Елена Зайцева.