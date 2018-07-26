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26.07.2018, 23:09

ДТП в Харькове: исчезла свидетельница врач-нарколог - Супрун

ДТП в Харькове: исчезла свидетельница врач-нарколог - Супрун - Фото
Елена Зайцева (фото - скриншот видео)

Елену Федирко разыскивает полиция

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В деле об октябрьском ДТП в Харькове исчезла свидетель - врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала подозреваемую Елену Зайцеву. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Именно Федирко отметила в акте, что в состоянии Зайцевой были признаки наркотического опьянения. Далее проводились дополнительные исследования крови и мочи, которые показали наличие наркотических и психотропных веществ в моче Зайцевой (кодеин, фенобарбитал). Для того, чтобы сделать исследование крови, биологического вещества не хватило, написала Супрун.

Она отметила, что Федирко хотят допросить в суде, чтобы выяснить, как проводился отбор анализов, почему не взяли необходимое количество биологического вещества и достаточно ли имеющихся данных для установления состояния обвиняемого.

Однако врач исчезла, и никому не известно, где она находится. В наркодиспансере, где она работала, говорят, что женщина внезапно уволилась. Сейчас Федирко разыскивает полиция.

По словам Супрун, для следствия это означает, что собрать доказательства будет труднее.

Еще одна проблема - невозможно получить вывод, находилась Зайцева в момент совершения ДТП под воздействием наркотических средств или психотропных веществ. Допрошенный на судебном заседании врач не дал однозначный ответ на этот вопрос. Супрун поручила подчиненному министерству учреждению подготовить заключение по этому поводу.

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Теги: Елена Зайцева, ДТП в Харькове, ульяна супрун
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