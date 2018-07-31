ДТП в Харькове: Минздрав подтвердил наркотики в анализах Зайцевой

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Выводы МОЗ приобщили к материалам уголовного дела

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Обвиняемая в совершении ДТП в Харькове 18 октября 2017 года, в результате которого погибли шесть человек, Елена Зайцева в момент аварии находилась под действием наркотиков. Это следует из разъяснений, предоставленных Государственным центром психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения, сообщает в Facebook адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

31 июля на судебном заседании выводы МОЗ приобщили к материалам уголовного дела, написала адвокат.

В документах, предоставленных Минздравом на адвокатский запрос Матвеевой говорится, что общее состояние Зайцевой, свидетельствовало о том, что она пребывала "в состоянии наркотического или иного опьянения" либо "под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции".

Также сообщается, что в моче Зайцевой выявлены опиаты, фенобарбитал и метаболиты анальгина. Обнаруженные кодеин и фенобарбитал относятся к "наркотическим веществам, оборот которых ограничен и относительно которых допускаются исключения некоторых мер контроля", говорится в ответе МОЗ на адвокатский запрос.

Таким образом 18 октября 2017 года Зайцева пребывала в состоянии, вызванном употреблением наркотических или иных одурманивающих веществ, говорится в выводах.

26 июля и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что в деле об октябрьском ДТП в Харькове исчезла свидетель - врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала подозреваемую Зайцеву.