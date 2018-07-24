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24.07.2018, 22:16

ДТП в Харькове: суд принял решение по аресту Зайцевой и Дронова

ДТП в Харькове: суд принял решение по аресту Зайцевой и Дронова - Фото
Елена Зайцева (фото - скриншот видео)

Они проведут под стражей еще два месяца

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Суд в Харькове продолжил на 60 дней содержание под стражей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по делу о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в октябре 2017-го, которое привело к гибели шести человек. Об этом сообщает Радио свобода.

В ходе заседания адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что защита возражает против продления меры пресечения в виде содержания под стражей, а риски, которые называет прокуратура, считает недоказанными.

18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

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Теги: ДТП в Харькове, Елена Зайцева, Геннадий Дронов
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