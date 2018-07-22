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22.07.2018, 12:10

ДТП в Житомирской области: хозяину автобуса сообщили о подозрении

ДТП в Житомирской области: хозяину автобуса сообщили о подозрении - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Владельцу маршрутки, попавшей в смертельное ДТП в Житомирской области сообщили о подозрении

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Задержанному владельцу маршрутки, которая попала в ДТП в Житомирской области, сообщили о подозрении. Об этом пресс-секретарь прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша сообщила телеканалу 112.

Она уточнила, что владельца подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 287 УК Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации).

Правоохранители установили, что техническое состояние транспортного средства и его оборудование по вине владельца не соответствовали требованиям и правилам технической эксплуатации. Кроме того, водитель маршрутки был уставшим, а владелец допустил его к работе в таком состоянии.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

20 июля на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Глыбочица на въезде в Житомир в 10:37 утра произошло крупное дорожно-транспортное происшествие: маршрутка столкнулась с фурой. Подтверждена смерть 10 человек. Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

В рамках операции Перевозчик полиция выявила в Украине около 3 тыс. технически неисправных автобусов и зафиксировала более 26 тыс. нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения.

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Теги: дтп, гпу, происшествие
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