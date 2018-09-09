ДТП в Одессе: прокуратура попросит арест для задержанного

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Для задержанного в связи с ДТП в Одессе прокуратура будет просить арест без права залога

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Для задержанного в связи со смертельным ДТП в Одессе Олега Семиренко попросят содержание под стражей. Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила у себя в Facebook.

По ее словам, задержанный находится в изоляторе временного содержания, где будет ожидать избрания ему меры пресечения.

Сарган уточнила, что прокуратура будет просить содержание под стражей без альтернативы залога.

Вчера, 8 сентября, в Одессе на Фонтанской дороге автомобиль BMW столкнулся с другой машиной и вылетел на тротуар, сбив пешеходов. В результате три человека погибли, еще четверо пострадали.

Советник главы полиции Одесской Руслан Форостяк написал, что, по предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и после столкновения с другим авто сбил людей, стоявших на остановке общественного транспорта.

В полиции уточнили, что два человека погибли на месте, еще один скончался в скорой помощи.