ДТП в Одессе: прокуратура попросит арест для задержанного

Для задержанного в связи со смертельным ДТП в Одессе Олега Семиренко попросят содержание под стражей. Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила у себя в Facebook.
По ее словам, задержанный находится в изоляторе временного содержания, где будет ожидать избрания ему меры пресечения.
Сарган уточнила, что прокуратура будет просить содержание под стражей без альтернативы залога.
Вчера, 8 сентября, в Одессе на Фонтанской дороге автомобиль BMW столкнулся с другой машиной и вылетел на тротуар, сбив пешеходов. В результате три человека погибли, еще четверо пострадали.
Советник главы полиции Одесской Руслан Форостяк написал, что, по предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и после столкновения с другим авто сбил людей, стоявших на остановке общественного транспорта.
В полиции уточнили, что два человека погибли на месте, еще один скончался в скорой помощи.