ДТП во Львовской области: два человека погибли

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Вчера во Львовской области возле села Чижиков столкнулись два автомобиля

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Во Львовской области вблизи с. Чижиков Пустомытовского района 28 июля около 15:25 столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП два человека, водители автомобилей, погибли на месте происшествия. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

К месту вызова немедленно выехали спасатели 61-й государственной пожарно-спасательной части г. Винники. Пожарно-спасательным отделением с помощью бензореза и шанцевого инструмента проводились работы по деблокированию погибших из автомобилей.