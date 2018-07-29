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29.07.2018, 14:05

ДТП во Львовской области: два человека погибли

ДТП во Львовской области: два человека погибли - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вчера во Львовской области возле села Чижиков столкнулись два автомобиля

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Во Львовской области вблизи с. Чижиков Пустомытовского района 28 июля около 15:25 столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП два человека, водители автомобилей, погибли на месте происшествия. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

К месту вызова немедленно выехали спасатели 61-й государственной пожарно-спасательной части г. Винники. Пожарно-спасательным отделением с помощью бензореза и шанцевого инструмента проводились работы по деблокированию погибших из автомобилей.

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Теги: дтп, происшествие
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