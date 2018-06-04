Два чиновника киевского главка ГСЧС задержаны на взятке - СБУ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Полковники подделали документы по фиктивной утилизации автомобиля ЗИЛ

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Сотрудники Службы безопасности задержали на взятке двух должностных лиц столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, два полковника службы гражданской защиты подделали документы по фиктивной утилизации автомобиля ЗИЛ. Авто чиновники планировали незаконно продать по цене металлолома третьему лицу. Разницу между суммой "продажи" и рыночной стоимостью автотранспорта в размере 125 тыс грн злоумышленники требовали через руководителя одного из районных подразделений ГСЧС столицы, на балансе которого находится техника.

Сообщается, что чиновников задержали на рабочих местах во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

2 июня в полиции Харьковской области заявили, что на взятке в 17 тыс грн задержали военных Сумского пограничного отряда.