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01.06.2018, 10:48

Дважды сбегавшему из части дезертиру дали три года тюрьмы

Дважды сбегавшему из части дезертиру дали три года тюрьмы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Военнослужащий дважды самовольно оставил место несения службы в зоне боевых действий в Донбассе

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Дезертира, который дважды самовольно оставил место несения службы в зоне боевых действий в Донбассе, приговорили к трем годам тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

По данным ведомства, обвиняемый проходил военную службу в подразделении воинской части, дислоцирующейся в зоне проведения антитеррористической операции (Донецкая область, Добропольский район). Находясь в должности номера расчета орудия самоходно-артиллерийской батареи, он с 20 января 2017 по 20 июня 2017, изменив присяге, самовольно оставил место службы, нарушив военные уставы и действующее законодательство Украины.

Установлено, что 19 июня 2017 года по факту самовольного оставления места несения службы было открыто уголовное производство.

После установления его местонахождения, 22 июня 2017 года, следственный судья Дарницкого районного суда Киева в рамках открытого уголовного производства постановил применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста и запретил круглосуточно оставлять расположения его воинской части.

Однако, в нарушение вышеуказанной меры пресечения, 10 августа 2017 года обвиняемый снова самовольно покинул расположение воинской части.

9 мая 2018 года военнослужащий-дезертир был задержан. А 31 мая 2018 года по результатам проведенного судебного заседания, приговором Дарницкого райсуда Киева обвиняемому назначена реальная мера наказания в виде лишения свободы сроком на три года.

Ранее сообщалось, что пропавший 2 мая в районе фронтового поселка Широкино военнослужащий дезертировал и перешел на территорию, временно подконтрольную российским оккупационным войскам. 

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Теги: военный, военнослужащий, дезертир, Донбасс, суд, приговор
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