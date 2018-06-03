Двое украинских военных находятся в плену боевиков ЛНР - штаб ООС

Фото: пресс-центр штаба АТО

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К пленным применяют психологическое и физическое насилие для использования их в пророссийской пропаганде

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Двое украинских военных, которые служат в 14 отдельной механизированной бригаде, находятся в плену боевиков террористической организации ЛНР. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Согласно сообщению, 26 мая двое украинских военнослужащих во время выхода к передовому наблюдательному посту были захвачены диверсионно-разведывательной группой боевиков.

Согласно информации, которую обнародовал СМИ подконтрольные одной из террористических организаций, военные живы.

В штабе ООС предполагают, что в отношении пленных применили психологическое и физическое давление, поскольку они "бессовестно используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды".

3 июня пресс-центр операции Объединенных сил сообщил, что морской пехотинец 36-й отдельной бригады, который исчез 27 мая после боевого столкновения с боевиками, вернулся в подразделение.