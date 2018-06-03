Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.06.2018, 20:25

Двое украинских военных находятся в плену боевиков ЛНР - штаб ООС

Двое украинских военных находятся в плену боевиков ЛНР - штаб ООС - Фото
Фото: пресс-центр штаба АТО

К пленным применяют психологическое и физическое насилие для использования их в пророссийской пропаганде

Реклама
Реклама

Двое украинских военных, которые служат в 14 отдельной механизированной бригаде, находятся в плену боевиков террористической организации ЛНР. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Согласно сообщению, 26 мая двое украинских военнослужащих во время выхода к передовому наблюдательному посту были захвачены диверсионно-разведывательной группой боевиков.

Согласно информации, которую обнародовал СМИ подконтрольные одной из террористических организаций, военные живы.

В штабе ООС предполагают, что в отношении пленных применили психологическое и физическое давление, поскольку они "бессовестно используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды".

3 июня пресс-центр операции Объединенных сил сообщил, что морской пехотинец 36-й отдельной бригады, который исчез 27 мая после боевого столкновения с боевиками, вернулся в подразделение.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: операция объединенных сил, Донбасс, военные, плен, пленные
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Минздрав требует от РФ пустить к заложникам международных врачей
Политика Минздрав требует от РФ пустить к заложникам международных врачей
Эстония потратит €188 млн на защиту границы с Россией
Мир Эстония потратит €188 млн на защиту границы с Россией
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 