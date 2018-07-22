Двоим футбольным фанатам грозит уголовное наказание - Нацполиция

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Двое задержанных вчера в Одессе футбольных фаната будут привлечены к уголовной ответственности, сообщает Нацполиция

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Двое из 14 футбольных фанатов, которые вчера в Одессе устроили драку, будут привлечены к уголовной ответственности за хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

В отношении семи из них полиция составила административные протоколы за мелкое хулиганство.

Всего за правопорядком на улицах города следили более 1,2 тыс. правоохранителей, из них около 350 нацгвардейцев.

Вчера возле дельфинария Немо на пляже Ланжерон произошла драка между футбольными болельщиками донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".

На одесском стадионе Черноморец вчера состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором "Динамо" выиграло со счетом 1:0.