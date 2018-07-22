Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.07.2018, 09:55

Двоим футбольным фанатам грозит уголовное наказание - Нацполиция

Двоим футбольным фанатам грозит уголовное наказание - Нацполиция - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Двое задержанных вчера в Одессе футбольных фаната будут привлечены к уголовной ответственности, сообщает Нацполиция

Реклама
Реклама

Двое из 14 футбольных фанатов, которые вчера в Одессе устроили драку, будут привлечены к уголовной ответственности за хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

В отношении семи из них полиция составила административные протоколы за мелкое хулиганство.

Всего за правопорядком на улицах города следили более 1,2 тыс. правоохранителей, из них около 350 нацгвардейцев.

Вчера возле дельфинария Немо на пляже Ланжерон произошла драка между футбольными болельщиками донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".

На одесском стадионе Черноморец вчера состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором "Динамо" выиграло со счетом 1:0.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Нацполиция, одесса, футбол, происшествие, динамо, шахтер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Международный кубок чемпионов: итоги матчей открытия
Спорт Международный кубок чемпионов: итоги матчей открытия
В Одессе дважды подрались футбольные фанаты - видео
Происшествия В Одессе дважды подрались футбольные фанаты - видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 