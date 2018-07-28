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28.07.2018, 19:22

Двухчасовой бой в Донбассе: двое военных погибли, двое ранены

Двухчасовой бой в Донбассе: двое военных погибли, двое ранены - Фото
Фото: пресс-центр штаба АТО

ВСУ ликвидировали четверых боевиков российско-оккупационных войск во время попытки захватить украинские позиции

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После нападения вражеской диверсионно-разведывательной группы в Донбассе, в результате боя военнослужащих одного из подразделений ООС с боевиками российско-оккупационных войск, погибли двое украинских военных и двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Согласно сообщению, днем, 28 июля, используя режим прекращения огня, вражеская ДРГ в составе до 15 боевиков, "предприняла попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское".

Военные, которые были на наблюдательном посту, приняли бой "с почти вчетверо превосходящим противником" по количеству.

Отмечается, что на подмогу поспела резервная группа во главе с командиром роты. Отход террористов прикрывала артиллерия.

Отрезая путь назад боевикам, минометное подразделение Объединенных сил открыло огонь. Ликвидированы до четырех оккупантов и шестеро ранены.

"К сожалению, в ходе почти двухчасового боя, мы потеряли двух сыновей Украины и еще двое были ранены", - сказано в сообщении штаба.

Командование подчеркивает, что военные придерживаются минских договоренностей и режима прекращения огня, "но сегодня еще раз напомнили российско-оккупационным войскам, что в случае угрозы жизни наших военнослужащих, готовы дать жесткий и неизбежную отпор".

27 июля в Донбассе в ходе проведения инженерной разведки в результате подрыва погиб военнослужащий объединенных сил.

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Теги: боевики, ВСУ, Донбасс, война в донбассе, военные, потери, сводка оос, бой
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