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16.08.2018, 06:24

Ехал на свою свадьбу: в Житомирской области в ДТП погиб военный

Ехал на свою свадьбу: в Житомирской области в ДТП погиб военный - Фото
Александр Лищук (фото - оперативное командование "Север"/ Facebook)

Погиб сержант 72 ОМБР Александр Лищук, который служил с 2005 года, а с 2014 воевал в Донбассе

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Вчера, 15 августа, в результате ДТП на трассе Житомир-Бердичев погиб украинский военный, главный сержант 72-й отдельной механизированной бригады Александр Лищук. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север". 

33-летний военный ехал на свою свадьбу, которая была запланирована на сегодня. Вскоре у него должен родиться ребенок.

Александр Лищук служил в Вооруженных Силах с 2005 года, воевал в Донбассе с 2014 года. Он защищал Мариуполь, Гуково, Волноваху и Гранитное, а потом был на подступах к Донецку. В этот раз он ехал с позиций в Луганской области. 

9 мая этого года в Киеве 21-летний военный погиб при попытке перебежать восемь полос на дороге.

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Теги: дтп, 72 ОМБр, военный, свадьба, погиб
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