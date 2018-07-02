Ехал с украинским паспортом: на блокпосту задержали боевика

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Пророссийского наемника выявили с помощью базы ситуационного центра Национальной полиции

Реклама

Реклама

Вчера, 01 июля, около 14:45 на блокпосту, который расположен возле Торецка Донецкой области, сотрудники полиции и украинские военные задержали боевика. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Оперативники остановил автомобиль Daewoo Lanos для проверки пассажиров и салона машины, в котором находился 37-летний местный житель.

Во время проверки данный мужчина предъявил паспорт гражданина Украины. "По данным базы ситуационного центра Национальной полиции оказалось, что мужчина причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований так называемых ДНР/ЛНР", - отметили в пресс-центре.

Данный факт был занесен в журнал единого учета.

Задержанного мужчину передали сотрудникам военной контрразведки СБУ для проведения соответствующих мероприятий.

15 июня 2018 года недалеко от Славянска Донецкой области сотрудники военной контрразведки СБУ из состава объединенных сил во взаимодействии с Нацполицией задержали боевика, который имел при себе целый арсенал оружия.