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09.08.2018, 21:27

Экс-глава ГПтС: За бунт "торнадовцев" ответственен Минюст

Экс-глава ГПтС: За бунт "торнадовцев" ответственен Минюст - Фото
Фото: скриншот видео

Бывшие бойцы роты МВД Торнадо в СИЗО пользовались мобильной связью, интернет-связью, вели свои страницы в социальных сетях

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За бесконтрольное поведение в СИЗО бывших бойцов роты МВД Торнадо, в том числе и за то, что у них была мобильная и интернет-связь, несет ответственность Министерство юстиции Украины. Об этом заявил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький в эфире 112 Украина.

"В нормальной ситуации при нормальном руководстве Министерства юстиции и учреждения это не должно быть возможным вообще. Но ни для кого не секрет, что"торнадовцы" пользовались мобильной связью, интернет-связью, вели свои страницы в социальных сетях. И эта ситуация стала возможной только в результате того, что уже очень длительное время отсутствует вообще любой контроль за заключенными СИЗО", - сказал Старенький.

Он добавил, что мобильная связь без контроля администрации для заключенным СИЗО запрещена законом.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что в отношении "торнадовцев" возбудили новое дело по статьям: 129 (угроза убийством), 189 (вымогательство), 14 (подготовка к преступлению), 294 (массовые беспорядки). 

9 августа в Лукьяновском СИЗО экс-бойцы Торнадо устроили бунт.

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Теги: торнадо, лукьяновское сизо, бунт
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