Экс-мэра Николаева повторно будут судить за кражу инвестиций

Александр Бердников (фото - novosti-n.org)

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Чиновник завладел суммой более чем в 10 млн грн

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В суд для рассмотрения по существу направлено обвинительное заключение в отношении экс-мэра Николаева Александра Бердникова, который подозревается в присвоении более 10 млн гривен иностранных инвестиций, которые предоставил гражданин Южной Кореи в развитие сельского хозяйства области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Установлено, что с сентября 2008 по декабрь 2012 года экс-чиновник, будучи директором одного из предприятий, присвоил 10,5 млн грн инвестиций, что составило $2,5 млн по данным курса того времени.

Ранее экс-мэр был признан виновным по этому делу и приговорен к восьми годам лишения свободы.

Однако из-за проблем с допросом потерпевшего гражданина Южной Кореи Высший спецсуд направил дело на дополнительное расследование.

Позже правоохранителям удалось допросить жителя Кореи, который подтвердил факт завладения его средствами.

Действия бывшего мэра Николаева квалифицированы по ч.4 ст.190 УК, ч. 5 ст.191 УК, ч. 3 ст. 209 УК Украины и ч. 2 ст. 366 УК Украины (завладение чужим имуществом, мошенничество, злоупотребление служебным положением и служебный подлог).

Обвинительный акт направлен в николаевский Центральный райсуд 29 мая.

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Ранее сообщалось, что экс-мэр Николаева приговором Центрального районного суда от 01.07.2013 года уже был признан виновным в совершении уголовных правонарушений по ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 УК Украины.