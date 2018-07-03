Еще одни украинские туристы застряли за рубежом: теперь в Албании

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Около 200 человек не менее суток не могли вылететь из Тираны из-за постоянных переносов рейса авиакомпании Bravo Airways

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Все украинские туристы, которые накануне были заблокированы в аэропорту Тираны, столицы Албании, и не могли вернуться на родину, вечером 2 июля вылетели в Киев. Об этом в своем Twitter сообщил замдиректора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"В 22:20 (2 июля - ред.) из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, ожидавшими возвращения домой", - написал он.

Вечером 2 июля ТСН сообщила, что около 200 украинских туристов сутки не могут вылететь из Албании из-за постоянных переносов рейса авиакомпании Bravo Airways по неназванным причинам. Отмечалось, что половину группы туристов составляют малолетние дети, беременные женщины и пожилые люди.

2 июля сообщалось, что авиакомпания Bravo Airways отменила ряд рейсов из Украины, объяснив это тем, что туроператор OASIS задолжал ей 25 млн грн.