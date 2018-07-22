Еще одно смертельное ДТП: Ford врезался в фуру, двое погибших

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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На трассе Киев-Харьков легковой автомобиль врезался в фуру, погибли женщина и девочка

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На трассе Киев-Харьков легковой автомобиль врезался в фуру, погибли два человека. Об этом dtp.kiev.ua сообщает у себя в Facebook.

"На 74-м км трассы, в сторону Харькова, водитель автомобиля Ford на высокой скорости влетел в припаркованную фуру DAF. Два пассажира легкового авто погибли на месте. Один из погибших несовершеннолетний. На месте работают скорая помощь и патрульная полиция", – гласит сообщение.

По данным полиции, водитель Ford попал в лужу на повороте, из-за чего автомобиль откинуло на припаркованный на обочине грузовик. Погибли его дочь и мать. Водитель был трезв.



20 июля около 05:00 утра на 289-м километре трассы Киев-Одесса около пгт Кривое Озеро в Николаевской области произошло смертельное ДТП : погибли пять человек, 12 госпитализированы.

В тот же день на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Глыбочица на въезде в Житомир в 10:37 утра маршрутка столкнулась с фурой. Подтверждена смерть 10 человек. Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Во второй половине дня в Хмельницкой области в лобовом столкновении легкового автомобиля Volkswagen Golf и грузовика Iveco погибла супружеская пара с четырехлетним ребенком, еще одна 12-летняя девочка госпитализирована.