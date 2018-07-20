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20.07.2018, 21:23

Еще одно страшное ДТП: в Киеве сгорела семья из 3 человек - видео

Еще одно страшное ДТП: в Киеве сгорела семья из 3 человек - видео - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Столкнулись и загорелись три автомобиля

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В Киеве в Голосеевском районе на Старообуховской трассе столкнулись и загорелись три автомобиля, в результате чего погибли три человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двумя другими авто.

Как сообщают в полиции, в одном из машин ехала погибла: отец, мать и несовершеннолетний ребенок - все они погибли в огне. Еще двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сегодня, 20 июля на 289-м километре трассы Киев-Одесса в Николаевской области рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией столкнулся с грузовиком. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, 12 человек госпитализированы.

Несколько позже сегодня произошло крупное ДТП на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Глыбочица на въезде в Житомир - маршрутка столкнулась с фурой. Подтверждена смерть 10 человек.

20 июля в Хмельницкой области в лобовом столкновении легкового автомобиля Volkswagen Golf и грузовика Iveco погибла супружеская пара с 4-летним ребенком, еще одна 12-летняя девочка госпитализирована. 

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Теги: дтп, киев, Нацполиция
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