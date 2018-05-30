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30.05.2018, 14:57

Генпрокуратура сообщила о подозрении четырем бывшим беркутовцам

Генпрокуратура сообщила о подозрении четырем бывшим беркутовцам - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения

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В период с 22 мая 2018 года по 29 мая по фактам незаконного задержания 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве двух участников мирной акции протеста, составления и выдаче заведомо ложных документов об их задержании, четырем бывшим сотрудникам столичного полка Беркут (один из которых является действующим сотрудником полиции) сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Бывших беркутовцев подозревают в совершении таких преступлений: превышение власти и служебных полномочий, что сопровождалось болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, совершенных группой лиц; незаконном препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом, совершенном группой лиц; составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Ранее по результатам расследования преступлений совершенных во время этих событий в суд направлены обвинительные акты в отношении бывших председателя Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве и 10 сотрудников киевского Беркута. Также сообщается о подозрении и объявлены в розыск 10 человек, в том числе экс-президент Украины и руководители органов государственной власти и, в частности правоохранительных органов.

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Теги: экс-беркутовец, беркут, майдан, генпрокуратура
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