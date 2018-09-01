Геращенко: В Донецке - массовые задержания и аресты

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

commenthover

На территории временно оккупированных районов Донецкой области заблокирована работа всех КПВВ

Реклама

Реклама

В оккупированном Донбассе боевики проводят массовые задержания и аресты граждан, на территории временно оккупированных районов Донецкой области заблокирована работа всех КПВВ. Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.



По ее словам, это усугубляет глубокий гуманитарный кризис на оккупированной территории.

Геращенко подчеркнула, что КПВВ заблокировали именно 1 сентября, когда начался учебный год, когда тысячи украинцев, чьи семьи разделила российская агрессия и оккупация, пересекают КПВВ. Пожилые люди не могут выехать за пенсиями, дети и студенты - к своим учебных заведений.

Первый вице-спикер сообщила, что направила письма координаторам ОБСЕ в ТКГ и гуманитарной подгруппе Мартину Сайдику и Тони Фришу с просьбой немедленно обратиться к представителям ОРДО - разблокировать работу КПВВ. Также Геращенко написала в представительство МККК в Украине с просьбой немедленно потребовать обеспечения доступа в тюрьмы в оккупированном Донбассе, где массово пытают людей.

Читайте также: Взрыв в "Сепаре": Почему убрали Захарченко

31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

Читайте также: Тема дня. Захарченко встретился с Кобзоном в кафе Сепар: детали

Террорист Дмитрий Трапезников, которого назначили на место уничтоженного Захарченко, заявил, что якобы задержанные по подозрению в убийстве дали признательные показания.