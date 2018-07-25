Гибель детей в ДТП: Нацполиция обнародовала шокирующую статистику

Фото: Facebook / Ярослав Тракало

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Погибли 64 ребенка, 1694 - были травмированы

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В Украине за шесть месяцев текущего года в ДТП на дорогах погибли 64 ребенка, еще 1694 несовершеннолетних были травмированы. Об этом сообщил в Facebook директор департамента коммуникаций Нацполиции Ярослав Тракало.

"Лидерами этого антирейтинга два последних года остаются пять областей: Запорожская, Луганская, Николаевская, Херсонская и Киевская", - написал Тракало.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году полицейским удалось снизить показатель смертности несовершеннолетних на 9,9%. Он выразил убеждение, что полиции нужно предоставить более весомые рычаги воздействия на нарушителей правил дорожного движения, чем те, которые существуют сейчас.

24 июля в Киеве, на бульваре Леси Украинки водитель Hummer совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой помощи.

По данным СМИ, за рулем внедорожника был бывший боксер, а ныне - директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.