Глава Старосамборской РГА попался на взятке в $1500

Фото: пресс-служба Нацполиции

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Во Львовской ОГА инициируют отстранение чиновника от должности, а в случае факта взяточничества - увольнение

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Правоохранители задержали председателя Старосамборской районной госадминистрации Львовской области на взятке в $1500. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Следователи задокументировали факт вымогательства и получения взятки 18 июня. Чиновника задержали в порядке ст.208 УПК.

По результатам следственных действий и обыска по месту работы, будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении и избрания меры пресечения.

Во Львовской ОГА подчеркнули, что инициируют отстранение чиновника от должности, а в случае факта взяточничества - увольнение.

Должность председателя Старосамборской РГА с января 2017 занимает Орест Бонк.

19 июня сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили в систематических взятках руководителя Николаевского следственного изолятора.