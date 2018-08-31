В Донецке уничтожен главарь террористов ДНР Захарченко

Александр Захарченко (скриншот видео)

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Главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко уничтожен в результате взрыва в центре оккупированного Донецка.

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Главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко уничтожен в результате взрыва в центре оккупированного Донецка. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.

Интерфакс сообщает, что Захарченко, по предварительным данным, получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка, о котором ранее сегодня сообщали сайты боевиков.

Собеседник агентства добавил, что другой боевик - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев - получил ранение.

Российские СМИ пишут, что Захарченко скончался в больнице. Также ранены еще три человека.

В террористической организации ДНР, боевиков которой цитируют российские СМИ, подтверждают уничтожение Захарченко.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила информацию о гибели Захарченко в Донецке. В СБУ считают убийство – "результатом междоусобных войн".

Вчера на 81-м году жизни скончался артист и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон - один из самых активных пропагандистов Кремля и сторонник агрессии против Украины.