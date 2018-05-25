Главу сельсовета в Киевской области поймали на взятке в $90 тысяч

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Чиновника и его сообщника подозревают в получении денег за утверждение плана усадьбы площадью 90 га

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Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали председателя одного из сельских советов Киево-Святошинского района Киевской области по подозрению в получении $90 тыс. взятки. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, глава сельсовета и его сообщник требовали и получили от другого лица взятку за утверждение детального плана территории усадебной жилой застройки площадью 90 га в Киевской области.

24 мая детективы НАБУ во время обыска изъяли у чиновника $90 тыс. неправомерной выгоды. 25 мая НАБУ сообщило председателю сельсовета и его сообщнику о подозрении в получении взятки. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

25 мая сообщалось, что судью из Днепра подозревают в получении $15 тысяч взятки.