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08.08.2018, 18:31

Госпотребслужба сказала, откуда в Киев завозили курицу для шаурмы

Госпотребслужба сказала, откуда в Киев завозили курицу для шаурмы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Поставщику грозит штраф или лишение свободы на шесть лет

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Куриное мясо для шаурмы, которой недавно в Киеве отравились около 100 человек, поставляли от производителя из Житомирской области. Об этом в эфире Радио НВ сообщил начальник столичного управления Госпотребслужбы Олег Рубан.

Он отмечает, что поставщику грозит штраф или лишение свободы на шесть лет.

Рубан также подтвердил, что, согласно результатам анализов мяса со складов, причиной заболевания киевлян стала сальмонелла.

По словам первого заместителя директора департамента городского благоустройства КГГА Тараса Панчия, в Киеве работает более одной тысячи незаконных точек продажи шаурмы.

На днях в Житомире в исправительной колонии и учреждении исполнения наказаний обнаружили, что куриное мясо, которым кормили заключенных, заражено сальмонеллой.

 

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Теги: отравление, мясо, шаурма, поставщик, курятина
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