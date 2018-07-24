"Готовили немытыми руками": назван источник отравления в лагере

Виктория Бочко (фото - Радио Свобода)

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Источником заражения острой кишечной инфекцией (дизентерией или сальмонеллезом) стала одна из сотрудниц пищеблока лагеря, утверждают медики

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Причина массового заражения кишечной инфекцией посетителей детского лагеря "Ястребок" в Донецкой области кроется в нарушении санитарных норм в столовой. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила заведующая отделением эпидемиологических исследований Донецкого областного лабораторного центра Виктория Бочко.

Медики считают, что у отравившихся, скорее всего, дизентерия Зонне, а не сальмонеллез, - заболевание, которое передается исключительно от человека к человеку.

Вполне вероятно, заявили в лаборатории, что носители дизентерии из числа работников столовой грубо нарушали санитарные нормы и грязными руками раскладывали пищу детям.

"Дизентерия детям дошла из борща по-украински, который был приготовлен, и из овсяной каши. Источником заболевания послужила сотрудница пищеблока, которая была носителем. То есть, у нее не было клинических проявлений, а возбудитель в ней присутствовал", - сообщила Бочко.

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16 июля 2018 года 60 воспитанников лагеря "Ястребок" почувствовали ухудшение состояния после ужина: было повышение температуры и тошнота. 33 ребенка в возрасте от 9 до 16 лет госпитализировали в больницы Славянска, Краматорска и Лимана. Позже количество пострадавших от отравления увеличилось до 91 человека (в том числе взрослые).