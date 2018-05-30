"Готовы отвечать на провокации": Наев о проверке на передовой

Сергей Наев (фото - facebook.com/petroporoshenko)

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Командующий объединенных сил отметил, что были решены практические вопросы по повышению боеготовности и боеспособности ВСУ

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Командующий объединенных сил Сергей Наев совершил ряд плановых поездок на позиции частей и подразделений первого эшелона, которые несут боевую службу непосредственно на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

«Во время работы основное внимание уделили вопросам взаимодействия воинских частей, действующих на переднем крае с подразделениями поддержки. По результатам двухнедельной работы вывод следующий: части объединенных сил готовы эффективно противостоять любым провокациям врага», - отметил Наев.

В ходе работы был решен ряд практических вопросов по повышению боеготовности и боеспособности воинских частей и подразделений. Проверка проходила с 11 по 29 мая 2018 года.

В течение последней недели в силах операции объединенных сил, которые задействованы для противостояния российской агрессии в Донбассе, проходила внезапная проверка боеготовности подразделений авиации.