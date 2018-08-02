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02.08.2018, 19:46

ГПУ не видит признаков теракта в убийстве Шеремета

ГПУ не видит признаков теракта в убийстве Шеремета - Фото
Павел Шеремет Фото: скриншот видео

Мощность взрыва и способ крепления взрывного устройства не позволяют говорить о теракте, заявили в ГПУ

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Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не установило в преступлении признаков террористического акта. Об этом говорится в пояснениях, которые Генпрокуратура предоставила в ответ на заявление редактора Украинской правды Алены Притулы, сообщает издание.

В ГПУ пояснили, что субъективная сторона состава преступления по ст. 258 УК (Террористический акт) УК предусматривает нарушение общественной безопасности, устрашение населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений органами государственной власти.

"На время регистрации производства и на сегодняшний день таких признаков не установлено", - заявили в Генпрокуратуре.

Также, по информации ГПУ, экспертиза установила мощность взрывного устройства – от 350 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте. Следствие считает, что это "относительно незначительное количество для поражения многих целей".

Кроме того, по мнению следствия, способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля исключают возможность поражения других лиц.

В ГПУ говорят, что их сотрудники по надзору за СБУ изучали уголовное производство и также не установили оснований для квалификации убийства как теракта.

Недавно первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста Павла Шеремета, но пока ее не идентифицировало".

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Теги: взрыв, гпу, теракт, убийство, Павел Шеремет
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