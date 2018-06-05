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05.06.2018, 20:45

ГСЧС о пожаре в Чернобыльской зоне: Дым в сторону Киева не летит

ГСЧС о пожаре в Чернобыльской зоне: Дым в сторону Киева не летит - Фото
Фото: dsns.gov.ua

Также в ГСЧС утверждают, что радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы

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По состоянию на 20:00, в ГСЧС продолжают утверждать, что ветер на месте пожара в Чернобыльской зоне юго-восточный, распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По состоянию на 20:00, авиация спасателей осуществила 19 сбросов воды (86 тонн), из них самолеты АН-32П - 7 сбросов (56 тонн воды), вертолет Ми-8 - 12 сбросов (30 тонн).

"Ветер на месте пожара юго-восточный, распространения продуктов горения в сторону м. Киева не наблюдается", - сказано в сообщении.

Также в ГСЧС утверждают, что радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы. В частности в Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч), в Чернобыле - 24.1 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч), на промышленной площадке Чернобыльской АЭС - 50.7 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

Сегодня утром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что горит участок леса с повышенным уровнем радиации. Однако, по его словам, сейчас угрозы для Киева нет - продукты горения не распространяются в сторону столицы.

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Теги: пожар, радиация, чернобыль, чернобыльская зона, продукты горения
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