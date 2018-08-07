ГСЧС сообщили о ситуации с разливом азотной кислоты вблизи Днепра

Фото: Facebook / Андрей Кульбач

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Концентрация опасных веществ в населенных пунктах не превышает нормы

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По состоянию на 21:00 работы по ликвидации последствий аварии с разливом азотной кислоты в Днепропетровской области закончены. Об этом сообщил в Facebook начальник ГУ ГСЧС области Андрей Кульбач.

По словам Кульбача, спасатели засыпали место разлива азотной кислоты полутора тонами акустической соды и извести на площади 30 квадратных метров. Затем полили место разлива водой - чтобы ускорить реакцию азотной кислоты с акустической содой и известью.

Охрану места происшествия и транспортного средства обеспечивает патрульная полиция.

Госпродпотребслужба провела замеры концентраций паров азотной кислоты в зоне аварии. Для проведения анализов взяты образцы почвы и посевов, по результатам которых будет определена пригодность к использованию.

Кульбач отметил, что по результатам замеров, концентрация опасных веществ в населенных пунктов не превышает нормы.

7 августа в Петриковском районе на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка (Р-52) произошла утечка азотной кислоты. Опасное вещество вытекло из автоцистерны во время транспортировки.