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12.07.2018, 21:06

Харьковчанина, сбившего насмерть 6 человек, амнистировали

Харьковчанина, сбившего насмерть 6 человек, амнистировали - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В мае 2008 года Андрей Полтавец в состоянии алкогольного опьянения въехал на Mitsubishi L-200 в трамвайную остановку в Харькове. Погибли шесть человек

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Жителя Харькова Андрея Полтавца, который был приговорен к двум тюремным срокам за смертельное ДТП с шестью жертвами и пьяное вождение, амнистировали. Об этом Укринформу сообщила заведующая сектором по связям со СМИ и общественностью Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Ольга Кузнецова.

"Андрей Полтавец, который отбывал наказание в Хролевском исправительном центре №140 с 10 мая 2018 года, освобожден по амнистии 8 июня 2018 года", - отметила Кузнецова.

По ее словам, сведений о том, где Полтавец пребывал ранее, у нее нет.

В мае 2008 года Полтавец в состоянии алкогольного опьянения въехал на Mitsubishi L-200 в трамвайную остановку в Харькове. Погибли шесть человек, среди которых - двое детей и беременная женщина.

Тогда суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с дополнительным лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Полтавец вышел из тюрьмы в сентябре 2015 года по условно-досрочному освобождению. Однако в октябре 2017 года его задержали за рулем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения, которое было изъято согласно приговору. Он получил 2 года 9 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. После вступления приговора в силу срок лишения свободы, по "закону Савченко", составил 1 год 9 месяцев.

Сегодня СМИ сообщили, что на улице Шелковичной внедорожник депутата Павла Пинзеника наехал на одного из участников акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Депутат утверждает, что протестующий якобы сам бросился на капот его машины.

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Теги: дтп, жертвы, Харьков, амнистия, андрей полтавец
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