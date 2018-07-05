Харьковского пенсионера ждет 10 лет тюрьмы за детское порно

Харьковская прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении пенсионера, который хранил и распространял детскую порнографию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
69-летнего мужчину будут судить за хранение и распространение видеопродукции, содержащей детскую порнографию (ч. 4 ст.301 УК Украины).
Начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин отмечает, что пенсионера уличили в мае этого года через IP-адрес.
Видеоматериалы, содержащие сцены детской порнографии, пожилой мужчина загрузил из запрещенных интернет-ресурсов и хранил на одном из дисков собственного ноутбука. Распространял - через файлообменник.
Мужчина свою вину признает.
Его ждет от пяти до десяти лет лишения свободы.
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Ранее сообщалось, что в Купянске Харьковской области 67-летний охранник одного из предприятий удерживал в помещении котельной девятилетнюю девочку. На основании ее показаний полиция открыла уголовное производство по статье о развращении малолетних.