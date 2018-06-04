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04.06.2018, 11:47

Военные разминировали окрестности Пивденного под Горловкой: фото

Военные разминировали окрестности Пивденного под Горловкой: фото - Фото
Фото: пресс-служба ООС

Взятое бойцами ООС под контроль село недалеко от Горловки сделали немного безопаснее, хотя линия фронта по-прежнему пролегает едва ли не по его улицам

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2 июня бойцы инженерных войск Вооруженных Сил Украины, задействованные в операции объединенных сил в Донбассе, разминировали местность вокруг населенного пункта Пивденное в Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил штаб ООС.

Мероприятия были проведены после обращений местных жителей и призыва облгосадминистрации.

Как выразились в ВСУ, подразделения ГСЧС в Донецкой области, которые не включены в состав ООС, "задачу по разминированию местности не выполняли", так как находились в резерве. При этом в штабе поблагодарили их и выразили надежду "на тесное сотрудничество в дальнейшем".

17 мая 2018 года командование операции объединенных сил сообщило, что военные 24-й ОМБр взяли под контроль Пивденное (экс-Ленинское). Поселок, который местный жители называют "Чигири", находится в 2 км к северо-востоку от захваченной боевиками Горловки.

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Днем 2 июня власти сообщили, что в Пивденном остаются около 70 жителей, из них четверо детей в возрасте от 10 до 16 лет. Там нет электроснабжения, а многие дома разрушены из-за обстрелов.

Пивденное на карте региона:

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Теги: война в донбассе, мина, Светлодарская дуга, Пивденное, разминирование
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