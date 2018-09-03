Химические выбросы из Крыма зафиксировали в Херсонской области

Фото: facebook.com/dpsuachru

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ГПСУ эвакуировала персонал из опасных мест несения службы

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В Херсонской области пограничники зафиксировали факт химического загрязнения воздуха с территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Там говорят, что в течение последней недели пограничники Херсонского отряда неоднократно фиксировали случаи ядовитых химических выбросов с завода "Крымский титан", который находится в Армянске, в оккупированном Крыму.

"Так сегодня, в очередной раз, с помощью химических детекторов неподалеку от КПВВ Чаплинка военнослужащие зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе", - говорится в сообщении.

Пограничники сообщили об этом в органы местного самоуправления, правоохранительные органы, а также эвакуировали персонал из опасных мест несения службы.

С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления, которые, по их мнению, связаны с выбросами вредных веществ на одном из местных заводов. Под подозрение попал в том числе и "Крымский титан".

Люди жалуются на головные боли, тошноту, запах серы, жжение в горле, металлический привкус во рту и даже на кожные высыпания. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину.