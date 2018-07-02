Холодное украинское лето: 1 июля в Карпатах пошел снег - видео

Иллюстративное фото за 23 июня 2018 года: Ігор Борисяк/Facebook

commenthover

Уже через полчаса все растаяло

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Вчера, 1 июля, на расположенной в пределах Карпатского национального природного парка горе Поп Иван Черногорский шел снег. Соответствующую видеозапись выложил у себя в Facebook пользователь Сергей Прокоп.

"Вот так сегодня мело снегом на Черной горе. Погода 1 июля на высокогорье была разной. Хотите в сказку "Двенадцать месяцев" - тогда вам в Карпаты", - подписал он ролик.

По словам автора видео, через полчаса снег растаял.

Видео можно развернуть на весь экран:

Поп Иван - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028 метров).

Поп Иван на карте страны:

Вчера и сегодня в Украине установилась непривычно холодная температура: в столице ночью столбик термометра опускался до 10 градусов по Цельсию. Синоптики, однако, обещают чрезвычайно высокие температуры в июле.